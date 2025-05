Oasport.it - F1, risultati e classifica FP1 GP Miami 2025: Leclerc alle spalle di Piastri, tempi condizionati da una bandiera rossa

Si è conclusa con la miglior prestazione cronometrica di Oscarl’unica sessione di prove libere del Gran Premio di, sesto round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Secondo weekend Sprint dell’anno (dopo Shanghai) che entra subito nel vivo con 60 minuti cruciali per team e piloti nella preparazione verso la Sprint Qualifying.L’australiano della McLaren si è issato in vetta alla graduatoria con 1’27?128, dimostrandosi dunque molto competitivo nella simulazione di qualifica con gomme soft e rifilando distacchi notevoli a competitor come Charlese Max Verstappen, rispettivamente secondo e terzo a 356 e 430 millesimi dal tempo del leader iridato con Ferrari e Red Bull.Poco indicativi i riferimenti degli altri big, che non hanno fatto in tempo a completare un time-attack con il compound C5 a causa dellaprovocata dall’incidente di Oliver Bearman con la Haas a quattro minuto dalla fine. 🔗 Oasport.it