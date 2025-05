F1 Piastri svetta nelle prove libere a Miami Leclerc 2 Antonelli vicino a Russell

Piastri ha firmato il miglior tempo assoluto nella prima e unica sessione di prove libere del Gran Premio di Miami 2025, valevole come sesto appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Sul circuito della Florida va in scena questo fine settimana la seconda Sprint dell’anno, quindi il venerdì diventa fondamentale con soli 60 minuti di prove in vista della Sprint Qualifying.L’australiano della McLaren, leader del campionato grazie a tre vittorie nelle prime cinque gare della stagione, è stato il più veloce tra i pochi big che hanno completato un time-attack con gomme soft in 1’27?128, dimostrando comunque un buon passo in precedenza anche con la mescola media e rifilando nella simulazione di qualifica 356 millesimi alla Ferrari di Charles Leclerc e 430 millesimi alla Red Bull del neo-papà Max Verstappen. 🔗 Oasport.it - F1, Piastri svetta nelle prove libere a Miami. Leclerc 2°, Antonelli vicino a Russell Oscarha firmato il miglior tempo assoluto nella prima e unica sessione didel Gran Premio di2025, valevole come sesto appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Sul circuito della Florida va in scena questo fine settimana la seconda Sprint dell’anno, quindi il venerdì diventa fondamentale con soli 60 minuti diin vista della Sprint Qualifying.L’australiano della McLaren, leader del campionato grazie a tre vittorieprime cinque gare della stagione, è stato il più veloce tra i pochi big che hanno completato un time-attack con gomme soft in 1’27?128, dimostrando comunque un buon passo in precedenza anche con la mescola media e rifilando nella simulazione di qualifica 356 millesimi alla Ferrari di Charlese 430 millesimi alla Red Bull del neo-papà Max Verstappen. 🔗 Oasport.it

