F1 oggi in tv GP Miami 2025 | orari prove libere e Qualifiche Sprint programma streaming

oggi, venerdì 2 maggio, prenderà il via il week end del GP di Miami, sesto appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Messo alle spalle il trittico Giappone, Bahrain e Arabia Saudita, il Circus torna in scena dopo una settimana di pausa sul tracciato della Florida, creato attorno all'Hard Rock Stadium. Un circuito dalle caratteristiche particolari in cui i tecnici saranno costretti a trovare il giusto compromesso per avere una vettura in grado di andar forte sia sui lunghi rettilinei che nelle parti più guidate.La Ferrari vorrà dare un seguito a quanto accaduto a Jeddah, dove Charles Leclerc ha colto il primo podio stagionale nella gara domenicale. Una grande prestazione del pilota monegasco, che ha saputo estrarre il meglio dalla propria monoposto, ma gli obiettivi della Rossa sono ben più ambiziosi.

