F1 | Miami porterà ancora la firma della McLaren?

La F1 sbarca a Miami, Leclerc “Siamo nella direzione giusta per tornare a vincere” - MIAMI (USA) (ITALPRESS) – Dopo una settimana di pausa, la Formula 1 torna protagonista a Miami per il sesto appuntamento del Mondiale 2025 e secondo weekend Sprint stagionale. Ferrari a caccia di conferme dopo il primo podio dell’anno centrato a Jeddah, grazie a una straordinaria prestazione di Charles Leclerc. Il monegasco resta fiducioso riguardo lo sviluppo della macchina e guarda con un buon occhio la tappa in Florida che ripropone il formato sprint. 🔗unlimitednews.it

Come può cambiare colore la livrea della Ferrari nel GP Miami per ricordare Papa Francesco in F1 - La Ferrari nel 2005 omaggiò Giovanni Paolo II correndo con il musetto nero, listato a lutto, il Gp del Bahrain, che si tenne il giorno successivo alla morte di Wojtyla. In occasione del GP Miami, la Ferrari potrebbe modificare la sua livrea per ricordare Papa Francesco.Continua a leggere 🔗fanpage.it

F1, GP Miami 2025: programma, orari, tv, streaming - Dal 2 al 4 maggio il Circus della F1 tornerà nuovamente in scena. Messo alle spalle il quinto round in Arabia Saudita, l’attenzione delle squadre e dei piloti sarà rivolta all’appuntamento di Miami. Sulla pista costruita attorno all’Hard Rock Stadium, bisognerà trovare nel più breve tempo possibile la messa a punto ideale. Si tratterà di un fine-settimana molto particolare, infatti, per la presenza della Sprint Race, gara veloce sui 100 km, che andrà ad alterare in maniera significativa la tre-giorni asiatica. 🔗oasport.it

