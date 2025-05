F1 McLaren favorita d’obbligo a Miami Ferrari saprà esaltarsi con il formato Sprint come in Cina?

Sprint Qualifying del Gran Premio di Miami, sesto round del Mondiale di Formula Uno 2025. Dopo quasi due settimane di pausa, in seguito al trittico asiatico Suzuka-Sakhir-Gedda, il circus torna protagonista negli States sul circuito cittadino non permanente progettato a Miami Gardens.In Florida, per la seconda volta in stagione, verrà utilizzato il formato Sprint con un solo turno di prove libere da 60 minuti ed una sessione di qualifica in versione ridotta già al venerdì per stabilire la griglia di partenza della Sprint Race del sabato. Venerdì subito piuttosto intenso dunque, in cui sarà fondamentale trovare il prima possibile un ottimo set-up ed una buona confidenza a livello di guida per i piloti in modo da spingersi al limite già nel corso della Sprint Qualifying. 🔗 Oasport.it - F1, McLaren favorita d’obbligo a Miami. Ferrari saprà esaltarsi con il formato Sprint come in Cina? Quest’oggi va in scena l’unica sessione di prove libere e soprattutto laQualifying del Gran Premio di, sesto round del Mondiale di Formula Uno 2025. Dopo quasi due settimane di pausa, in seguito al trittico asiatico Suzuka-Sakhir-Gedda, il circus torna protagonista negli States sul circuito cittadino non permanente progettato aGardens.In Florida, per la seconda volta in stagione, verrà utilizzato ilcon un solo turno di prove libere da 60 minuti ed una sessione di qualifica in versione ridotta già al venerdì per stabilire la griglia di partenza dellaRace del sabato. Venerdì subito piuttosto intenso dunque, in cui sarà fondamentale trovare il prima possibile un ottimo set-up ed una buona confidenza a livello di guida per i piloti in modo da spingersi al limite già nel corso dellaQualifying. 🔗 Oasport.it

Ne parlano su altre fonti

