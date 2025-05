F1 lampo di classe di Kimi Antonelli! Batte le McLaren e per la prima volta si mette dietro Russell sul giro secco

Kimi Antonelli è stato il più veloce in una sessione di qualifica in Formula Uno. Un'impresa stratosferica per il giovane rookie emiliano della Mercedes, che ha dimostrato finalmente tutto il suo talento cristallino sul giro secco anche se a livello statistico dovrà ancora attendere per la prima pole position ufficiale della carriera (resiste dunque per il momento il record di precocità di Sebastian Vettel).Il diciottenne di Casalecchio di Reno ha primeggiato infatti nella Sprint Qualifying e scatterà davanti a tutti al via della Sprint di Miami, che sta ospitando il sesto appuntamento stagionale del Mondiale 2025. Antonelli, al debutto assoluto sul circuito cittadino della Florida, ha trovato subito il ritmo sin dalla FP1 confermandosi poi estremamente competitivo con gomme medie anche in SQ1 ed in SQ2.

Kimi Antonelli a scuola dopo il GP Cina, lo stupore dei compagni: "C'è un pilota di F1 in classe" - Kimi Antonelli tra un Gran Premio di Formula 1 e l'altro continua ad andare a scuola come se nulla fosse. Un video di una compagna racconta la sua routine studentesca.

F1, l'Italia sogna di rivivere emozioni dimenticate con Andrea Kimi Antonelli - Dopo tre stagioni consecutive (dal 2022 al 2024) senza piloti azzurri in griglia, l'Italia sta per cominciare una nuova era in Formula Uno grazie ad Andrea Kimi Antonelli. Il diciottenne bolognese è stato scelto infatti da Toto Wolff per sostituire Lewis Hamilton (passato alla Ferrari) in Mercedes al fianco di George Russell per il Mondiale 2025. Antonelli ha bruciato le tappe nelle categorie propedeutiche dopo un ottimo percorso nei kart, vincendo tutto quello che poteva vincere nel biennio 2022-2023 tra Formula 4 e Formula Regional per poi sbarcare direttamente in Formula 2 nel 2024 senza ...

F1, Andrea Kimi Antonelli: "C'è da lavorare sul giro secco, ma ho acquisito fiducia" - Un debutto leggermente contratto per Andrea Kimi Antonelli. L'italiano, da quest'anno in forza alla Mercedes, non è andato oltre la quattordicesima e la sedicesima posizione alle prove libere del GP D'Australia, primo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1 in scena questa settimana presso il circuito di Albert Park. Il nativo di Bologna nello specifico in occasione della prima uscita ha accusato una differenza di +1.

