F1 GP Miami | Piastri primo nelle prove libere secondo posto per Leclerc

Piastri chiude le prove libere del Gran Premio di Miami in prima posizione. Tra le strade di Miami va in scena la prima e unica sessione di prove libere del Gran Premio di Florida. La F1 sbarca in terra statunitense con il ritorno del format sprint, che impone a team e piloti una severa tabella di marcia. Sono solo due i team che qui hanno portato aggiornamenti: Mercedes e Red Bull. La squadra di Brackley si presenta sul cittadino di Miami con un’ala posteriore nuova, allo scopo di avere una migliore velocità di punta. Nel corso dei primi venti minuti, la scarsità di grip mette in difficoltà i piloti, con la pista che si migliora nel corso del tempo.In Ferrari si lavora incessantemente sul setup, modificando le ali posteriori in corsa su entrambe le vetture. I piloti tornano in pista nel finale della sessione per provare la simulazione qualifica, con lo sprint shootout in programma tra poche ore. 🔗 Oscarchiude ledel Gran Premio diin prima posizione. Tra le strade diva in scena la prima e unica sessione didel Gran Premio di Florida. La F1 sbarca in terra statunitense con il ritorno del format sprint, che impone a team e piloti una severa tabella di marcia. Sono solo due i team che qui hanno portato aggiornamenti: Mercedes e Red Bull. La squadra di Brackley si presenta sul cittadino dicon un’ala posteriore nuova, allo scopo di avere una migliore velocità di punta. Nel corso dei primi venti minuti, la scarsità di grip mette in difficoltà i piloti, con la pista che si migliora nel corso del tempo.In Ferrari si lavora incessantemente sul setup, modificando le ali posteriori in corsa su entrambe le vetture. I piloti tornano in pista nel finale della sessione per provare la simulazione qualifica, con lo sprint shootout in programma tra poche ore. 🔗 Sportface.it

