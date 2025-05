F1 GP Miami | Antonelli conquista la pole della sprint le pagelle delle qualifiche

Antonelli conquista la pole nelle qualifiche sprint del GP di Miami di F1. Tra le strade della Florida le temperature si alzano rispetto alle prove libere, con il grip che diminuisce. Nelle prime battute della stagione, questo tipo di condizioni hanno favorito le due McLaren. La sessione inizia invece con diverse difficoltà per la Red Bull, che perde uno dei suoi due scudieri nel SQ1. Yuki Tsunoda, infatti, non riesce a superare il taglio, rimanendo escluso dal SQ2. L’esclusione del nipponico dalla fase successiva della qualifica è data da una grave svista del muretto di Milton Keynes. Tsunoda, infatti, non ha fatto in tempo a raggiungere il i semafori sul rettilineo prima dello scadere del tempo.Nel SQ2 emergono McLaren e Mercedes, con Lando Norris e Oscar Piastri che scoprono le carte e si mettono a dettare il ritmo insieme a Max Verstappen. 🔗 Kimilanelledel GP didi F1. Tra le stradeFlorida le temperature si alzano rispetto alle prove libere, con il grip che diminuisce. Nelle prime battutestagione, questo tipo di condizioni hanno favorito le due McLaren. La sessione inizia invece con diverse difficoltà per la Red Bull, che perde uno dei suoi due scudieri nel SQ1. Yuki Tsunoda, infatti, non riesce a superare il taglio, rimanendo escluso dal SQ2. L’esclusione del nipponico dalla fase successivaqualifica è data da una grave svista del muretto di Milton Keynes. Tsunoda, infatti, non ha fatto in tempo a raggiungere il i semafori sul rettilineo prima dello scadere del tempo.Nel SQ2 emergono McLaren e Mercedes, con Lando Norris e Oscar Piastri che scoprono le carte e si mettono a dettare il ritmo insieme a Max Verstappen. 🔗 Sportface.it

LIVE F1, GP Miami 2025 in DIRETTA: magico Kimi Antonelli, pole da sogno! Ferrari quarta forza - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.24 La Mercedes è apparsa sin da subito molto veloce qui a Miami. Nelle prove libere il team tedesco non ha provato il giro veloce, concentrandosi esclusivamente sul passo gara. La scelta effettuata sembra aver comunque dato i suoi frutti: con questo mezzo, almeno il podio per Antonelli può rappresentare un obiettivo concreto per la gara di domenica. 23. 🔗oasport.it

LIVE F1, GP Miami 2025 in DIRETTA: Antonelli davanti a tutti nella SQ1, Ferrari non lontana nel primo tentativo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.43 George Russell ha fatto segnare il giro più veloce in 1:27.688, 0.170 più rapido di Antonelli. Molto bene le Williams con Albon terzo e Sainz quinto. 22.42 Tutti i piloti precedentemente eliminati, eccezion fatta per Hadjar, prendono bandiera e non possono completare il giro. Hadjar riesce a qualificarsi e buttar fuori Lance Stroll. 22.42 BANDIERA A SCACCHI! Termina la SQ1! 22. 🔗oasport.it

Ordine d’arrivo F1, GP Australia 2025: Antonelli guadagna una posizione, Ferrari da brividi - AGGIORNAMENTO 10.00: la FIA ha accolto il ricorso della Mercedes. Dunque nessuna penalità per Andrea Kimi Antonelli, che torna in quarta posizione! Finito nell’album dei ricordi il GP d’Australia, primo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito cittadino dell’Albert Park di Melbourne il meteo l’ha fatta da padrone, come previsto, e la bravura dei piloti è stata quella di interpretare alla perfezione i vari momento della corsa. 🔗oasport.it

F1: Miami; ad Antonelli la pole della Sprint, 6/o Leclerc - Kimi Antonelli su Mercedes ha ottenuto la pole position della gara sprint di domani nel gp di Miami. Per il 18enne emiliano è la prima pole in carriera, anche se nella Sprint. Antonelli ha preceduto l ... 🔗ansa.it

F1. GP Miami 2025, Kimi Antonelli conquista la pole position della Sprint! Seguono le McLaren - Andrea Kimi Antonelli ha conquistato la pole position della Sprint del Gran Premio di Miami 2025. Seguono Oscar Piastri e Lando Norris ... 🔗automoto.it

F1 | GP Miami, Super Antonelli! Sua la Pole nelle Qualifiche Sprint! - Non conosceva la pista ma Kimi Antonelli ha dimostrato di meritare quel posto in Formula 1. Il pilota bolognese della Mercedes, ha conquistato la Pole Position nelle Qualifiche Sprint e domani scatter ... 🔗f1grandprix.motorionline.com