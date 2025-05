F1 | GP di Miami in calendario fino al 2041 è il contratto più lungo del campionato

Miami rimarrà nel calendario di F1 nel 2041. L’appuntamento statunitense, introdotto nel 2022, ha confermato la sua presenza anche nel futuro del Circus. Dopo il rinnovo del GP di Città del Messico, avvenuto ieri, arriva la notizia dell’estensione della gara in scena nella Magic City. L’evento vantava già un contratto in scadenza nel 2031, che è stato prolungato di altri dieci anni. Il nuovo accordo è da record: nessun Gran Premio del calendario della F1 vanta un contratto tanto lungo.Nel corso degli ultimi anni, il Gran Premio ha portato importanti vantaggi all’economia locale, generando un impatto di oltre un miliardo di dollari. L’organizzazione delle gare si è rivelata all’altezza delle aspettative. South Florida Motorsports che ha organizzato una serie di tirocini, collaborazioni con enti di beneficenza e promozioni di attività locali. 🔗 Il Gran Premio dirimarrà neldi F1 nel. L’appuntamento statunitense, introdotto nel 2022, ha confermato la sua presenza anche nel futuro del Circus. Dopo il rinnovo del GP di Città del Messico, avvenuto ieri, arriva la notizia dell’estensione della gara in scena nella Magic City. L’evento vantava già unin scadenza nel 2031, che è stato prolungato di altri dieci anni. Il nuovo accordo è da record: nessun Gran Premio deldella F1 vanta untanto.Nel corso degli ultimi anni, il Gran Premio ha portato importanti vantaggi all’economia locale, generando un impatto di oltre un miliardo di dollari. L’organizzazione delle gare si è rivelata all’altezza delle aspettative. South Florida Motorsports che ha organizzato una serie di tirocini, collaborazioni con enti di beneficenza e promozioni di attività locali. 🔗 Sportface.it

Come può cambiare colore la livrea della Ferrari nel GP Miami per ricordare Papa Francesco in F1 - La Ferrari nel 2005 omaggiò Giovanni Paolo II correndo con il musetto nero, listato a lutto, il Gp del Bahrain, che si tenne il giorno successivo alla morte di Wojtyla. In occasione del GP Miami, la Ferrari potrebbe modificare la sua livrea per ricordare Papa Francesco.Continua a leggere 🔗fanpage.it

F1, GP Miami 2025: programma, orari, tv, streaming - Dal 2 al 4 maggio il Circus della F1 tornerà nuovamente in scena. Messo alle spalle il quinto round in Arabia Saudita, l’attenzione delle squadre e dei piloti sarà rivolta all’appuntamento di Miami. Sulla pista costruita attorno all’Hard Rock Stadium, bisognerà trovare nel più breve tempo possibile la messa a punto ideale. Si tratterà di un fine-settimana molto particolare, infatti, per la presenza della Sprint Race, gara veloce sui 100 km, che andrà ad alterare in maniera significativa la tre-giorni asiatica. 🔗oasport.it

F1, Hamilton: “Non so cosa aspettarmi dal Gp di Miami. La Ferrari richiede uno stile di guida differente dal mio” - “Molte cose non stanno funzionando, tante cose diverse. Non ce n’è una in particolare”. Lewis Hamilton non è apparso di buon umore durante il media day del Gran Premio di Miami in programma questo weekend. L’avvio di stagione per la Ferrari è stato molto complicato e anche il ritorno della Sprint Race (vinta in Cina dal britannico) non è parso avergli dato una chissà quale entusiasmo: “Nella Sprint non fai troppi cambiamenti rispetto alle libere, forse questo spiega l’andamento a Shanghai. 🔗ilfattoquotidiano.it

