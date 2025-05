F1 Frederic Vasseur | Antonelli eccezionale noi abbiamo fatto errori nelle qualifiche Sprint

© Oasport.it - F1, Frederic Vasseur: “Antonelli eccezionale, noi abbiamo fatto errori nelle qualifiche Sprint” qualifiche Sprint a Miami, sesto appuntamento del Mondiale 2025 di F1, che hanno sorriso a un eccezionale Kimi Antonelli. A soli 18 anni, il pilota bolognese della Mercedes partirà domani dalla p.1 nella Sprint Race in Florida, essendosi tolto la soddisfazione di aver preceduto le due McLaren dell’australiano Oscar Piastri e del britannico Lando Norris. Solo sesta e settima posizione per le due Ferrari del monegasco Charles Leclerc e del britannico Lewis Hamilton.A commentare quanto accaduto, ai microfoni di Sky Sport F1, è stato il Team Principal della Rossa, Frederic Vasseur: “Kimi ha fatto un lavoro eccezionale, se valutiamo quanto fatto in rapporto al suo compagno di squadra (5° a 0.309, ndr.). Sinceramente, il nostro distacco da Antonelli è troppo e abbiamo commesso degli errori nell’estrarre il potenziale della macchina“. 🔗 a Miami, sesto appuntamento del Mondiale 2025 di F1, che hanno sorriso a unKimi. A soli 18 anni, il pilota bolognese della Mercedes partirà domani dalla p.1 nellaRace in Florida, essendosi tolto la soddisfazione di aver preceduto le due McLaren dell’australiano Oscar Piastri e del britannico Lando Norris. Solo sesta e settima posizione per le due Ferrari del monegasco Charles Leclerc e del britannico Lewis Hamilton.A commentare quanto accaduto, ai microfoni di Sky Sport F1, è stato il Team Principal della Rossa,: “Kimi haun lavoro, se valutiamo quantoin rapporto al suo compagno di squadra (5° a 0.309, ndr.). Sinceramente, il nostro distacco daè troppo ecommesso deglinell’estrarre il potenziale della macchina“. 🔗 Oasport.it

Approfondimenti da altre fonti

F1, Frederic Vasseur: “Non abbiamo messo tutto insieme nel Q3, ma è un passo avanti” - Si è conclusa per la Ferrari con il quarto posto di Charles Leclerc e l’ottavo di Lewis Hamilton la qualifica di Suzuka valevole per il Gran Premio del Giappone 2025, terzo round stagionale del Mondiale di Formula uno. Un risultato agrodolce per la Scuderia di Maranello dopo le debacle di Melbourne e Shanghai, che però non può ancora rendere soddisfatti gli uomini in Rosso. “Oggi non abbiamo messo tutto insieme nel Q3. 🔗oasport.it

F1, Frederic Vasseur: “Dobbiamo sfruttare il potenziale della Ferrari, ci siamo riusciti solo nella Sprint” - La Ferrari si sta preparando per il GP del Giappone, tappa del Mondiale F1 che andrà in scena nel weekend del 4-6 aprile sull’iconico tracciato di Suzuka. Dopo l’amarissima domenica in Cina, terminata con la squalifica di entrambe le vetture (quella di Charles Leclerc perché inferiore al peso imposto dal regolamento e quella di Lewis Hamilton per un’eccessiva usura del pattino), le Rosse cercheranno un pronto riscatto in questo nuovo appuntamento in terra asiatica. 🔗oasport.it

F1, Mondiali 2025 deciso già dalle prime gare? Frederic Vasseur analizza la situazione - Nella giornata di ieri abbiamo potuto scoprire sulla pista di Fiorano le forme della nuova Ferrari che darà la caccia ai due titoli (piloti e costruttori) in F1. L’obiettivo non è una novità e la Rossa vuol cominciare col piglio giusto, seguendo il percorso che le ha permesso di essere il team a ottenere più punti nella seconda parte di stagione, dalla pausa estiva in avanti. Certo, alla prova dei fatti, il Mondiale piloti è stato conquistato dall’olandese Max Verstappen (Red Bull) e quello dei marchi dalla McLaren, spuntandola nel confronto proprio con la scuderia di Maranello. 🔗oasport.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ferrari, Vasseur: Antonelli straordinario, noi piccoli errori. Hamilton meglio?...; Vasseur: McLaren? 5 decimi gap importante, però bene gli aggiornamenti; Ferrari è in prima fila, Vasseur è on fire: “In gara dobbiamo essere ambiziosi”. E Montezemolo rilancia: “La rossa se la può giocare. Antonelli? Spiace vederlo in Mercedes”; Ferrari, Ecclestone svela: Montezemolo sconvolto, una vergogna per l'Italia, e profetizza su Antonelli. Vasseur: A Suzuka concentrati. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

F1, Frederic Vasseur: “Antonelli eccezionale, noi abbiamo fatto errori nelle qualifiche Sprint” - Qualifiche Sprint a Miami, sesto appuntamento del Mondiale 2025 di F1, che hanno sorriso a un eccezionale Kimi Antonelli. A soli 18 anni, il pilota ... 🔗oasport.it

F1 | Vasseur: "Frenati dal bilanciamento. Basta un errore per surriscaldare le gomme" - Il team principal della Ferrari commenta il magro risultato delle Rosse nella Sprint Qualifying di Miami, sottolineando come le SF-25 abbiano ancora problemi di bilanciamento che porta al surriscaldam ... 🔗msn.com

F1 | Ferrari, Vasseur e la similitudine dello chef: “Ci ingredienti ci sono, ora bisogna cucinare” - Frederic Vasseur ha utilizzato la similitudine dello chef per spiegare il particolare momento che sta attraversando la Ferrari in questo difficile inizio di stagione. Il team principal della Ferrari r ... 🔗msn.com