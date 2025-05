F1 Carlos Sainz non sorpreso dalle difficoltà di Lewis Hamilton in Ferrari

Carlos Sainz ha offerto degli spunti interessanti nel Media-Day del GP di Miami, sesto appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul tracciato della Florida, l'iberico ha come obiettivo quello di migliorare il feeling con la propria Williams e, nello stesso tempo, non è sorpreso delle difficoltà che sta avendo Lewis Hamilton nel proprio processo di adattamento alla Ferrari.Il britannico, fatta eccezione per la vittoria nella Sprint Race a Shanghai (Cina), non è mai riuscito a esprimere in pista una grande prestazione con la Rossa, in rapporto anche ai passi in avanti compiuti dal monegasco Charles Leclerc. Da ex pilota della scuderia di Maranello, Sainz si è pronunciato."Non sono per niente sorpreso. Quando ci si trova a un confronto con chi conosce tutto del team è naturale che ci sia un gap e serva tempo.

LIVE F1, Test Sakhir 2025 in DIRETTA: Lewis Hamilton svetta con le gomme medie, sale Carlos Sainz - 09.00 AGGIORNAMENTO TEMPI DAY-2 1 Lewis Hamilton 1:30.080 3 2 Carlos Sainz +0.072 4 3 George Russell +0.299 3 4 Pierre Gasly +0.766 5 5 Liam Lawson +1.153 3 6 Nico Hulkenberg +1.445 2 7 Fernando Alonso +2.862 2 8 Esteban Ocon +3.691 5 9 Yuki Tsunoda +7.881 2 10 Oscar Piastri – – 5 11 Lando Norris – – 0 12 Gabriel Bortoleto – – 0 13 Isack Hadjar – – 0 14 Jack Doohan – – 0 15 Andrea Kimi Antonelli – – 0 16 Charles Leclerc – – 0 17 Lance Stroll – – 0 18 Oliver Bearman – – 0

F1, Williams cambia telaio alla macchina di Carlos Sainz per il weekend di Suzuka - Carlos Sainz ha perso abbastanza nettamente il confronto diretto con Alex Albon nei primi due appuntamenti del Mondiale di Formula Uno 2025. L'ex pilota della Ferrari, non confermato dalla Scuderia di Maranello per lasciare spazio al sette volte iridato Lewis Hamilton, ha faticato a tenere il passo del suo nuovo compagno di squadra sia in qualifica che in gara portando a casa un solo punto grazie alle numerose squalifiche di Shanghai.

F1, Carlos Sainz svela la causa del suo incidente in Australia: "C'è stato un problema al cambio" - Avvio di stagione molto incoraggiante per la Williams, che ha confermato i buoni riscontri dei test portando entrambe le macchine in Q3 sull'asciutto a Melbourne e conquistando un prezioso quinto posto con Alex Albon nel caotico Gran Premio d'Australia 2025, valevole come round d'apertura del Mondiale di Formula Uno. L'unica nota negativa è rappresentata dal ritiro di Carlos Sainz, fuori dai giochi per uno strano incidente sul bagnato in regime di Safety Car a inizio gara.

