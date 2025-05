F1 Andrea Kimi Antonelli | Ho messo insieme un giro perfetto domani cercherò di ripetermi

© Oasport.it - F1, Andrea Kimi Antonelli: “Ho messo insieme un giro perfetto, domani cercherò di ripetermi” Andrea Kimi Antonelli che ha anticipato gli avversari siglando il crono di 1.26.482, nuovo record della pista. Il 2006 bolognese ottiene così la prima pole position della sua carriera in F1, anticipando Oscar Piastri che paga un ritardo di 0.045 dal giovane italiano.Terza piazza per Lando Norris che, con la sua McLaren, ha siglato il tempo di 1:26.582. Quarto Max Verstappen che è stato il primo pilota a scendere in pista nel Q3 affrontando da solo il suo tentativo. L’olandese è riuscito, nel secondo giro cronometrato, a concludere la sua prova davanti a George Russell. Prestazione anonima per la Ferrari che chiude al sesto posto con Leclerc e al settimo con Lewis Hamilton.È una pole storica quella fatta segnare oggi da Andrea Kimi Antonelli, la prima posizione in una qualifica mancava infatti al nostro paese da 16 anni. 🔗 Al termine dei tre round della Sprint Qualifying la pole position è stata conquistata da un fantasticoche ha anticipato gli avversari siglando il crono di 1.26.482, nuovo record della pista. Il 2006 bolognese ottiene così la prima pole position della sua carriera in F1, anticipando Oscar Piastri che paga un ritardo di 0.045 dal giovane italiano.Terza piazza per Lando Norris che, con la sua McLaren, ha siglato il tempo di 1:26.582. Quarto Max Verstappen che è stato il primo pilota a scendere in pista nel Q3 affrontando da solo il suo tentativo. L’olandese è riuscito, nel secondocronometrato, a concludere la sua prova davanti a George Russell. Prestazione anonima per la Ferrari che chiude al sesto posto con Leclerc e al settimo con Lewis Hamilton.È una pole storica quella fatta segnare oggi da, la prima posizione in una qualifica mancava infatti al nostro paese da 16 anni. 🔗 Oasport.it

