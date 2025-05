F1 25 | Circuiti più realistici e nuove sfide inverse nel nuovo video gameplay GUARDA

EA Sports ha appena mostrato in anteprima il gameplay di F1 25, il nuovo capitolo ufficiale della Formula 1 in arrivo il 30 maggio su PS5, Xbox Series XS e PC. Il video, commentato da Alex Jacques e Matt Gallagher, svela le grandi novità di quest'anno: weekend di gara più autentici e Circuiti riprodotti con una precisione mai vista grazie alla tecnologia LIDAR.Tra le novità più interessanti spiccano i Circuiti inversi, che debuttano per la prima volta nella serie. Silverstone, Zandvoort e il Red Bull Ring saranno giocabili al contrario nelle modalità Gran Premio, Prova a Tempo, Multiplayer e Carriera, offrendo nuove sfide anche ai veterani della saga.Inoltre, quattro Circuiti aggiornati (Bahrain, Miami, Melbourne, Suzuka e Imola) sono stati migliorati in ogni dettaglio: dagli edifici alle barriere, fino ai cartelloni pubblicitari e le aree dei tifosi.

