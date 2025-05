F1 2025 diretta esclusiva Gran Premio Usa Sky Sport NOW Sprint LIVE anche su TV8

Gran Premio di Miami presso il Miami International Autodrome. Si tratta della sesta gara dell'anno e del secondo weekend Sprint. Il programma prevede quindi una sola sessione di prove libere, il venerdì alle 12.30 locali (18.30 CEST), prima delle qualifiche Sprint alle 16.30 (22.30 CEST), che definiranno lo schieramento di partenza per la gara da circa cento chilometri del sabato a mezzogiorno (18 CEST), quattro ore prima delle qualifiche del Gran Premio vero e proprio (22 CEST). La gara, sulla distanza dei 57 giri (308,326 km) andrà in scena domenica alle 16 locali (22 CEST).Un anno di partnership con HP. Il weekend di Miami segna il primo anniversario della collaborazione tra Scuderia Ferrari e HP nel ruolo di title partner.

In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con F1, Superbike, GT World Challenge e NTT Indycar Series. F1 A MIAMI – Da giovedì 1 a domenica 4 maggio, appuntamento in diretta esclusiva con la sesta prova del mondiale 2025 di F1, il Gran Premio di Miami,da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, in streaming su NOW. Il secondo appuntamento dell'anno con il format della Sprint inizia giovedì alle 19.

LIVE F1, GP Giappone 2025 in DIRETTA: FP3 e qualifiche, la Ferrari cerca un guizzo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della FP3 e delle qualifiche del GP del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Suzuka si prospetta un day-2 particolarmente impegnativo per i piloti e le scuderie in cerca della miglior prestazione possibile per ottenere un piazzamento in griglia consono alle proprie potenzialità. La Ferrari va in cerca di un guizzo.

LIVE F1, GP Cina 2025 in DIRETTA: la Ferrari chiede a Hamilton di far passare Leclerc, ma il podio resta lontano - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A CHE ORA LA F1 SU TV8 OGGI IN CHIARO ORDINE DI SCUDERIA IN CASA FERRARI: HAMILTON FA PASSARE LECLERC L'INCIDENTE IN PARTENZA TRA HAMILTON E LECLERC 37° giro/56 Leclerc sta perdendo davvero tanto adesso. 3.5 il suo ritardo da Russell. 36° giro/56 Il cielo è sempre più nuvoloso. C'è una bassa percentuale di possibilità che arrivi la pioggia negli ultimi giri.

