Exterritorial – Oltre il confine | la spiegazione del finale del film

Exterritorial – Oltre il confine: la spiegazione del finale del filmExterritorial – Oltre il confine è il nuovo thriller d’azione di Netflix in cui una donna è sia cacciatrice che preda in una misteriosa cospirazione globale. Il film tedesco ruota infatti attorno a Sara Wulf (Jeanne Goursaud), una veterana addestrata dalle forze speciali che ha a che fare con un passato traumatico. Per questo motivo, nel tentativo di trovare un nuovo inizio, decide di trasferirsi in America con il figlio Josh di 6 anni. Tuttavia, una volta arrivato al Consolato degli Stati Uniti, il bambino finisce per scomparire, con grande orrore della madre. Decisa a ritrovarlo, Sara finisce accidentalmente per scoprire qualcosa di infinitamente minaccioso sul proprio passato.Cosa succede in Exterritorial – Oltre il confine?Il film inizia dunque con Sara Wulf e suo figlio Joshua che si recano al consolato americano di Francoforte, nella speranza che Sara possa ottenere un visto di lavoro H1. 🔗 il: ladeldelilè il nuovo thriller d’azione di Netflix in cui una donna è sia cacciatrice che preda in una misteriosa cospirazione globale. Iltedesco ruota infatti attorno a Sara Wulf (Jeanne Goursaud), una veterana addestrata dalle forze speciali che ha a che fare con un passato traumatico. Per questo motivo, nel tentativo di trovare un nuovo inizio, decide di trasferirsi in America con il figlio Josh di 6 anni. Tuttavia, una volta arrivato al Consolato degli Stati Uniti, il bambino finisce per scomparire, con grande orrore della madre. Decisa a ritrovarlo, Sara finisce accidentalmente per scoprire qualcosa di infinitamente minaccioso sul proprio passato.Cosa succede inil?Ilinizia dunque con Sara Wulf e suo figlio Joshua che si recano al consolato americano di Francoforte, nella speranza che Sara possa ottenere un visto di lavoro H1. 🔗 Cinefilos.it

Cosa riportano altre fonti

Oltre il confine nasce "Garda Cinema", il nuovo Film Festival sulle sponde del lago? - Il fascino del cinema incontra la magia del Lago di Garda: nasce Garda Cinema, nuovo Film Festival diretto dal giornalista e critico cinematografico Franco Dassisti. Organizzato dall’associazione Decima Musa, Garda Cinema si terrà dall’11 al 15 giugno 2025: il comune di Garda, sulle sponde... 🔗veronasera.it

Usa, crollo immigrazione clandestina al confine con il Messico, USBP: "A marzo 2025 -95% arresti, con Trump fermati 7181 stranieri illegali, oltre 137mila con Biden nel marzo 2024" - Pete Flores, commissario ad interim dell'USBP: "Amministrazione Trump ha intrapreso un'azione coraggiosa e decisiva per ripristinare il controllo al confine"; il tycoon festeggia il risultato: "Attraversamenti al minimo storico a marzo!" La U.S. Customs and Border Protection (USBP), le forze 🔗ilgiornaleditalia.it

Un altro addio a 120 stipendi oltre il confine - Duro colpo per l’ormai ex-polo del lusso del Canton Ticino che dice addio alla Luxury Goods International di Cadempino, la società che si occupava di distribuire nel mondo i prodotti del marchio Gucci. La proprietà ha comunicato ai sindaci la volontà di volersene andare aprendo la procedura di licenziamento per 120 dipendenti, molti dei quali sono frontalieri. Il gruppo era una delle colonne del polo del lusso che si era creato, alla fine degli anni ‘90, in Canton Ticino, attirato da condizioni più che favorevoli dal punto di vista fiscale. 🔗ilgiorno.it

Cosa riportano altre fonti

Questo thriller appena uscito su Netflix è un’adrenalinica corsa contro il tempo?; Exterritorial - Oltre il confine: Jeanne Goursaud lotta contro una cospirazione in un consolato americano nel nuovo thriller d'azione Netflix; Exterritorial – Oltre il confine: la spiegazione del finale del film; Exterritorial – Oltre il confine: recensione del film Netflix. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia