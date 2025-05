Ex Pastifico Antonio Amato spuntano importanti reperti archeologici | stop ai lavori

archeologici, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino i lavori che stanno interessando nel quartiere di Mercatello la realizzazione di un complesso residenziale articolato in tre edifici che sostituirà la struttura dell’ex Mulino del Pastificio Amato di Salerno. I lavori nell’area dove si è già proceduto a demolire, una parte della fabbrica, praticamente tagliandolo pezzo dopo pezzo, senza far intervenire mezzi di demolizione, sono stati fermati. La soprintendenza sta effettuando una serie di controlli. Tre i punti sui quali sono in corso specifici studi anche perché l’area non è nuova a ritrovamenti del genere. Tutta la fascia litorale orientale della città di Salerno, in età romana era utilizzata come zona di impianto di ville suburbane. 🔗 Anteprima24.it - Ex Pastifico Antonio Amato, spuntano importanti reperti archeologici: stop ai lavori Tempo di lettura: 2 minutiSono stati fermati dalla Soprintendenza ai beni, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino iche stanno interessando nel quartiere di Mercatello la realizzazione di un complesso residenziale articolato in tre edifici che sostituirà la struttura dell’ex Mulino del Pastificiodi Salerno. Inell’area dove si è già proceduto a demolire, una parte della fabbrica, praticamente tagliandolo pezzo dopo pezzo, senza far intervenire mezzi di demolizione, sono stati fermati. La soprintendenza sta effettuando una serie di controlli. Tre i punti sui quali sono in corso specifici studi anche perché l’area non è nuova a ritrovamenti del genere. Tutta la fascia litorale orientale della città di Salerno, in età romana era utilizzata come zona di impianto di ville suburbane. 🔗 Anteprima24.it

