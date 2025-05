Ex Milan Seedorf incorona Inzaghi | È tra i migliori allenatori in Europa

Ex Milan, Seedorf compie 49 anni: il record di Champions e l’erede in casa - Clarence Seedorf, ex centrocampista ed ex allenatore del Milan, compie oggi 49 anni: ripercorriamo, dunque, tutta la sua carriera in rossonero 🔗pianetamilan.it

Seedorf: “Inter favorita se non sbaglia l’approccio. Questo Barcellona è più scarso di quello che affrontai col Milan” - “Consapevolezza, resilienza e istinto da killer. Se l’Inter avrà questo approccio sarà dura per il Barça”. Clarence Seedorf ha fiducia nei nerazzurri: per l’olandese questa sera gli uomini di Inzaghi hanno tutte le carte in regola per colpire il Barcellona nella semifinale d’andata della Champions League. Anzi, per l’ex calciatore l’Inter non è solo favorita in questo match, ma è la sua candidata numero uno per la vittoria finale: “Per me resta la favorita per la vittoria della Champions League“. 🔗ilfattoquotidiano.it

Milan, Bondo: "Conceicao grande allenatore, mi piaceva molto Seedorf. Galliani ha fatto molto per me" - Warren Bondo, nuovo centrocampista del Milan, ha rilasciato un`intervista ai microfoni dei canali ufficiali del club rossonero. Di seguito le... 🔗calciomercato.com

Seedorf e il possibile ritorno di Paolo Maldini: parole che accendono i tifosi - Seedorf e il possibile ritorno di Paolo Maldini: parole che accendono i tifosi. L’olandese, ai microfoni de La Repubblica è stato chiarissimo. Il Milan si prepara a definire i tasselli principali del ... 🔗msn.com

Seedorf esalta Kvaratskhelia e bacchetta Timber: la reazione dei napoletani sui social - L'ex calciatore del Milan e del Real Madrid, ma anche dell'Inter, ha sottolineato la prova del georgiano ex Napoli nel corso di Arsenal-PSG. 🔗msn.com

Milan, il 1° aprile compiono gli anni tre ex allenatori: Sacchi, Zaccheroni e Seedorf - Il 1° aprile è una data particolare per il Milan ... festeggiano il compleanno tre ex allenatori rossoneri: Arrigo Sacchi, Alberto Zaccheroni e Clarence Seedorf, i quali quest'oggi compiono ... 🔗it.blastingnews.com