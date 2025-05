Ex Milan notte amara per Pioli | il sogno Champions svanisce contro il Kawasaki

Pioli e il suo Al Nassr. La corsa alla Champions League asiatica si è bruscamente interrotta 🔗 Pianetamilan.it - Ex Milan, notte amara per Pioli: il sogno Champions svanisce contro il Kawasaki Doccia fredda per Stefanoe il suo Al Nassr. La corsa allaLeague asiatica si è bruscamente interrotta 🔗 Pianetamilan.it

Ne parlano su altre fonti

Milan, la notte di Maignan: torna a Udine, cos'è successo in passato - E` la sua partita: Mike Maignan, estremo difensore del Milan, torna a Udine nella cornice del Bluenergy Stadium. Sarà un clima particolare... 🔗calciomercato.com

Bologna-Milan: una notte speciale per Calabria, tra emozioni e voglia di riscatto - Calabria si prepara a vivere una serata speciale domani. Dopo 18 anni al Milan, il terzino affronterà per la prima volta la sua ex squadra 🔗pianetamilan.it

Il Bologna vince di rimonta sul Milan e coltiva ancora il sogno Champions. Per i rossoneri è notte fonda - Bologna - MIlan 2-1 Marcatori: 43'pt Leao, 3'st Castro, 37'st Ndoye Bologna (4-2-3-1): Skorupski 7; De Silvestri 6 (39'st Calabria sv), Beukema 6.5, Casale 7, Miranda 6; Freuler 7, Ferguson 6 (27'st Pobega sv); Ndoye 7.5, Fabbian 6 (27'st Odgaard sv), Dominguez 7 (34'st Cambiaghi 7); Castro 7.5 (34'st Dallinga sv). In panchina: Bagnolini, Ravaglia, Erlic, Lucumí, Lykogiannis, Aebischer, El Azzouzi,. 🔗feedpress.me

Su questo argomento da altre fonti

Notte amara. Non basta Dovbyk, il Milan va: Roma fuori dalla Coppa ai quarti; Fonseca, tra rimpianti e tempeste: “Allenare il Milan è stata una pressione enorme”; Stasera Inter-Milan, il QS titola: Derby verità, notte da sogni; Abraham fa impazzire San Siro: il Milan batte la Stella Rossa e vola in Europa, ma Fonseca si sfoga: “Non sono contento...”. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Milan, eliminazione amara: Hernandez il capro espiatorio? Le pagelle della Gazzetta dello Sport - Si è conclusa con un misero pareggio (1-1) a San Siro, l'avventura europea del Milan, sconfitto 1-0 in Olanda all'andata. L'illusione del vantaggio iniziale, firmato dall'ex Gimenez, è stata ... 🔗msn.com

Panucci, paura per l’ex Milan! Atto doloso nella notte, ecco cosa è successo - Panucci, nella notte un incendio ha distrutto l’Audi Q8 dell’ex terzino del Milan, oggi noto commentatore. La ricostruzione Christian Panucci, ex calciatore di Milan e Roma e attuale opinionista ... 🔗milannews24.com