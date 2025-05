Ex Camera di Commercio di via Giotto | Tornare a farla vivere con un progetto europeo dedicato ai giovani

Camera di Commercio di via Giotto: Tornare a farla vivere con un progetto europeo dedicato ai giovani

Arezzo, 2 maggio 2025 – L'edificio della ex sede della Camera di Commercio di Arezzo, in via Giotto, oggi in completo stato di abbandono e degrado, rappresenta l'emblema dell'immobilismo che ha colpito la città negli ultimi dieci anni. Arezzo è una città ferma, e questo immobile, acquistato anni fa da un privato poi fallito ne è il simbolo. Costruito negli anni 60 in pieno boom economico, oggi si trova sotto tutela della soprintendenza ai beni culturali per il valore architettonico, il che rende impossibile trasformarlo in abitazioni civili. Nel frattempo, Arezzo continua a collezionare uffici sfitti e spazi inutilizzati: una situazione che paralizza intere aree urbane e impedisce nuovi slanci.

