Eventi e mercato straordinario | cambiano i percorsi di alcune linee del trasporto pubblico

linee Toscane informa che il servizio bus a Pisa subirà alcune modifiche nelle giornate del 3 maggio, 4 maggio e 5 maggio 2025.SABATO 3 MAGGIO. Per consentire la manifestazione denominata 'Star Event', con atto della Direzione Polizia Municipale del Comune di Pisa (n.9342025) viene. 🔗 Pisatoday.it - Eventi e mercato straordinario: cambiano i percorsi di alcune linee del trasporto pubblico AutoToscane informa che il servizio bus a Pisa subiràmodifiche nelle giornate del 3 maggio, 4 maggio e 5 maggio 2025.SABATO 3 MAGGIO. Per consentire la manifestazione denominata 'Star Event', con atto della Direzione Polizia Municipale del Comune di Pisa (n.9342025) viene. 🔗 Pisatoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Bagno di folla a Tirrenia per il nuovo mercato straordinario - Tirrenia, 31 marzo 2025 – Un vero e proprio pienone per una giornata all'insegna dello shopping e del divertimento in occasione del mercato straordinario di Tirrenia di domenica 30 marzo organizzato da Fiva Confcommercio Pisa. “Siamo estremamente soddisfatti perché il mercato è andato benissimo, gli operatori hanno venduto, e le persone hanno risposto in massa al nostro evento. Complice la bella giornata e il clima finalmente primaverile ambulanti e commercianti non possono che essere soddisfatti" le parole piene di entusiasmo del presidente Fiva Confcommercio Pisa Franco Palermo. 🔗lanazione.it

Rivoluzione mercato. Cambiano assetto e orari - Mercato, si cambia: nuovi orari, un centro di raccolta rifiuti e un nuovo assetto per l’appuntamento del sabato in piazza Togliatti. Il mercato è uno dei più importanti dell’area metropolitana, secondo per presenze solo a quello del martedì alle Cascine. Da sabato 26, in via sperimentale, l’orario invernale sarà dalle 8 alle 15 per tutti i banchi, alimentari e non. Prima la chiusura era alle 14,30 per gli alimentari e alle 18 per tutti gli altri, ma l’assetto non era funzionale, tanto che l’area perdeva di interesse e non erano mancate le proteste anche dei negozianti, visto che le pulizie ... 🔗lanazione.it

Mercato Wagner: al bar colazioni, pranzi ed eventi. “In vista anche due aperture serali” - MILANO – La filosofia del bar “Elleesse” è racchiusa negli adesivi e nei biglietti da visita distribuiti: “Diet is a crime”. La dieta è un crimine. E non potrebbe essere altrimenti, in un posto in cui ai tavolini vengono serviti taglieri di salumi e formaggi e piatti di gastronomia; mentre ci si siede con alle spalle scaffali pieni di prodotti in arrivo da più regioni d’Italia, da comprare per prolungare la degustazione fino a casa. 🔗ilgiorno.it

Ne parlano su altre fonti

Eventi e mercato straordinario: cambiano i percorsi di alcune linee del trasporto pubblico; Empoli. “Mercato in centro” e straordinario a Ponte a Elsa, come cambiano sosta e transito; Mercati straordinari, come cambiano sosta e transito in zona stadio / Comunicati / Novità / Homepage; Scatta il Mercato Internazionale: la mappa degli stand, dove parcheggiare e come cambia la viabilità. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Mercati straordinari, scontro con il Comune - Scontro a San Martino in Rio sulla gestione del mercato straordinario in centro ... di una associazione che potrebbe anche organizzare eventi di questo tipo, ma mai lo farei qui, con un mercato ... 🔗msn.com

Rivoluzione mercato. Cambiano assetto e orari - L’obiettivo: organizzazione più ordinata e migliori pulizie in tempi rapidi. Mercato, si cambia: nuovi orari, un centro di raccolta rifiuti e un nuovo assetto per l’appuntamento del sabato in ... 🔗lanazione.it