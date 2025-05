Evangelion x L' attacco dei giganti | tante voci una sola anima

Evangelion e di L' attacco dei giganti. C'è un filo conduttore che unisce l'epopea psico-mistico-fantascientifica di Neon Genesis Evangelion e il dark fantrasy crudo e nichilista L'attacco dei giganti. Nonostante le due opere sono state realizzate in tempi molto diversi (Evangelion è del 1995, mentre l'anime di Shingeki no KyojinL'attacco dei giganti, tratto dal fortunato manga di Hajime Isayama, è iniziato nel 2013. Oltre alla forte componente action, ovviamente, entrambe le serie presentano personaggi profondi, terribilmente (nel senso letterale del termine) umani, complessi, contraddittori e spesso perfino sgradevoli. Oltre a una realizzazione tecnica di alto livello, è probabilmente anche quest'attenzione al tratteggio psicologico dei personaggi, sia quelli . 🔗 Movieplayer.it - Evangelion x L'attacco dei giganti: tante voci, una sola anima Al Napoli Comicon 2025 si è tenuto un panel che ha visto sul palco diversi doppiatori e direttori di doppiaggio che hanno partecipato alle edizioni italiane di Neon Genesis

Attack on Titan: The Last Attack perché rivedere (al cinema) la conclusione de L'attacco dei giganti - L'anime arriva nelle nostre sale dal 3 al 5 marzo grazie a Sony Pictures e Crunchyroll. Ecco perché rivedere sul grande schermo la conclusione del cult animato. È uno degli anime (e manga) che più hanno influito sulla cultura pop degli ultimi anni, L'attacco dei giganti è un'opera monumentale che, raggiungendo la fama globale, ha più di altre conquistato non solo gli appassionati ma anche tanti spettatori o lettori occasionali.

