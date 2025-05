EUROVISION 2025 | Abbiamo cambiato appositamente il regolamento | intervento urgente dell’organizzazione non saranno squalificati

EUROVISION Song Contest, l'Ebu, l'Unione Europea di Radiodiffusione, ha deciso di aggiornare il regolamento per l'edizione 2025. L'evento si svolgerà dal 13 al 17 maggio alla St. Jakobshalle di Basilea e vedrà una nuova gestione della questione bandiere, con regole che distinguono nettamente tra il pubblico e gli artisti in gara.Secondo quanto riportato dalla DR, la televisione di stato danese, il pubblico potrà portare nell'arena qualsiasi bandiera, purché questa non violi le leggi svizzere. Sarà quindi permesso esporre anche bandiere precedentemente vietate, come quelle della comunità LGBTQIA+, dell'Unione Europea e della Palestina.

