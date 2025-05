Ilfogliettone.it - Eurospin festeggia l’anniversario con un super sconto | Pezzi limitati in vendita a 34.99€: è il più potente tra tutti quelli sul mercato

Ennesimaofferta ingli. Per pochi giorni questo prezioso attrezzo per la casa ad un prezzo nettamente ribassato.nasce nel 1993 da un’intuizione di quattro importanti gruppi distributivi italiani. L’obiettivo era creare una catena di discount che offrisse prodotti di qualità a prezzi competitivi, focalizzandosi su un modello di business efficiente e una selezione accurata di fornitori.La diffusione diè stata capillare e costante, raggiungendo in breve tempo tutte le regioni italiane. La strategia di aprire puntidi medie dimensioni, spesso situati in zone periferiche o comunque accessibili, ha permesso di intercettare una vasta fascia di consumatori attenti al risparmio. L’offerta iniziale, concentrata principalmente su prodotti a marchio proprio, ha gradualmente ampliato il suo assortimento. 🔗 Ilfogliettone.it