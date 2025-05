Europa League tifosi dell’Athletic contro il VAR Di Paolo | accusato di tifare Roma

Roma sta dimostrando una forma fisica ottima nell'ultimo periodo, cosa fondamentale per materializzare la possibilità di qualificarsi alla prossima Champions League, è anche merito dell'assenza di impegni infrasettimanali, qualcosa di cui non si può chiaramente gioire ma fattuale. L'eliminazione dall'Europa League per mano dell'Athletic Club rimane una ferita aperta in questa stagione, con quella domanda che rimbomba nella testa: cosa sarebbe successo se Hummels non avesse commesso quell'errore? O se l'arbitro Turpin non avesse erroneamente estratto un cartellino rosso ingiustificabile per la dinamica dell'azione?Forse il karma ha però deciso di colpire i baschi, e qualche sorriso ai tifosi giallorossi lo avrà sicuramente strappato. Ieri sera, nelle gare d'andata delle semifinali di Europa League, un Manchester United che si è imposto con un secco 0-3 al San Mames, e il punto di svolta del match è arrivato al 35?: sullo 0-1, Vivian tira la maglia ad Hojlund che sta per spingere la palla in porta, ma l'arbitro Eskas non ravvisa nulla.

