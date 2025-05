Europa League si va verso la finale tutta inglese | Manchester United e Tottenham si giocano il riscatto di una pessima stagione

Europa League, Manchester United e Tottenham vincono e mettono una ipoteca sulla finale del San Mames: derby inglese in vista Manchester United e Tottenham si avvicinano a grandi passi verso una finale tutta inglese in Europa League dopo le vittorie nette nelle semifinali d’andata. I Red Devils, quattordicesimi in campionato, hanno travolto l’Athletic Bilbao per . 🔗 Calcionews24.com - Europa League, si va verso la finale tutta inglese: Manchester United e Tottenham si giocano il riscatto di una pessima stagione vincono e mettono una ipoteca sulladel San Mames: derbyin vistasi avvicinano a grandi passiunaindopo le vittorie nette nelle semifinali d’andata. I Red Devils, quattordicesimi in campionato, hanno travolto l’Athletic Bilbao per . 🔗 Calcionews24.com

