Euroclear | 3 miliardi di euro da asset russi congelati per risarcire investitori occidentali

euroclear, la società belga per la compensazione finanziaria che detiene la gran parte degli asset russi congelati in europa, intende sequestrare e ridistribuire circa 3 miliardi di euro da tali fondi, a risarcimento del sequestro di denaro di investitori occidentali in russia. Lo riferisce il sito Reuters, citando fonti e documenti consultati. I 3 miliardi saranno prelevati in particolare da un 'pool' di 10 miliardi in contanti appartenenti a entità e individui russi sanzionati in Ue. euroclear ha già ottenuto l'autorizzazione per procedere dall'autorità di riferimento in Belgio. 🔗 Quotidiano.net - Euroclear: 3 miliardi di euro da asset russi congelati per risarcire investitori occidentali , la società belga per la compensazione finanziaria che detiene la gran parte degliinpa, intende sequestrare e ridistribuire circa 3dida tali fondi, a risarcimento del sequestro di denaro diina. Lo riferisce il sito Reuters, citando fonti e documenti consultati. I 3saranno prelevati in particolare da un 'pool' di 10in contanti appartenenti a entità e individuisanzionati in Ue.ha già ottenuto l'autorizzazione per procedere dall'autorità di riferimento in Belgio. 🔗 Quotidiano.net

Approfondimenti da altre fonti

