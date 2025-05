Espresso macchiato ma non di rosso | Tommy Cash si rifiuta di cantare Bella ciao video

Tommy Cash ha rifiutato di cantare «Bella ciao» davanti alla telecamera di un inviato dei The Journalai. L’autore della canzone intitolata “Espresso macchiato”, candidata all’Eurovision, non ha alcuna simpatia nei confronti del brano partigiano. «Conosci ‘Bella ciao’?», chiede l’intervistatore a Tommy Cash nel video, che risponde: «Certo». «La canteresti per me?», incalza ancora l’inviato che però si vede rifilare il «No» secco del cantante ora in gara all’Eurovision. «Tommy Cash dice ‘No’ a “Bella ciao’. E noi capiamo benissimo perché – scrivono i ragazzi della Lega giovani su Instagram – quando vieni da un paese come l’Estonia, che ha davvero conosciuto l’oppressione comunista, certi ‘inni di libertà’ italiani suonano un po’.stonati». «Un grazie a Tommy Cash per averci ricordato che la libertà non è mai ideologica», ha proseguito la nota dell’organizzazione giovanile leghista. 🔗 Secoloditalia.it - Espresso macchiato, ma non di rosso: Tommy Cash si rifiuta di cantare “Bella ciao” (video) Il cantante estonehato di» davanti alla telecamera di un inviato dei The Journalai. L’autore della canzone intitolata “”, candidata all’Eurovision, non ha alcuna simpatia nei confronti del brano partigiano. «Conosci ‘’?», chiede l’intervistatore anel, che risponde: «Certo». «La canteresti per me?», incalza ancora l’inviato che però si vede rifilare il «No» secco del cantante ora in gara all’Eurovision. «dice ‘No’ a “’. E noi capiamo benissimo perché – scrivono i ragazzi della Lega giovani su Instagram – quando vieni da un paese come l’Estonia, che ha davvero conosciuto l’oppressione comunista, certi ‘inni di libertà’ italiani suonano un po’.stonati». «Un grazie aper averci ricordato che la libertà non è mai ideologica», ha proseguito la nota dell’organizzazione giovanile leghista. 🔗 Secoloditalia.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Eurovision, Codacons: “Espresso Macchiato? Va escluso, viola il regolamento” - (Adnkronos) – Continua la polemica per il brano 'Espresso Macchiato' presentato dal cantante Tommy Cash all'Eurovision Song Contest 2025. A chiedere l'eliminazione del brano dall gara è stato il Codacons, che in una nota consegnata all’European Broadcasting Union (Ebu), ha scritto: "Viola in modo palese il regolamento dell'Eurovision Song Contest e pertanto deve essere escluso […] 🔗periodicodaily.com

Tommy Cash: “Non volevo offendere l’Italia, ma con Corsi ci sarà più di un’amicizia. E ‘Espresso Macchiato’ è magia” - Il rapper estone si difende dalle polemiche su “Espresso Macchiato”. Tra risate e polemiche sulla sua canzone all’Eurovision, lancia una rivelazione che fa scoppiare il gossip. . Tommy Cash, il rapper estone che ha scatenato il caos con la sua canzone “Espresso Macchiato”, ha deciso di parlare. La sua canzone, piena di stereotipi sull’Italia, ha fatto scivolare la nostra cultura nel mirino delle critiche, ma lui, con la calma di chi è abituato a far parlare di sé, respinge le accuse. 🔗361magazine.com

Espresso macchiato di Tommy Cash, il VIDEO del brano che fa infuriare l'Italia per gli stereotipi su mafia, soldi, stress e spaghetti - Tommy cash seduto ad un tavolo con davanti il suo espresso macchiato: "No stresso, no stresso, no need to be depresso" Il video di Espresso macchiato di Tommy Cash è virale. L'Estonia parteciperà al prossimo Eurovision Song Contest 2025 proprio con questo brano, nonostante dall'Italia moltiss 🔗ilgiornaleditalia.it

Cosa riportano altre fonti

Espresso macchiato, ma non di rosso: Tommy Cash si rifiuta di cantare Bella ciao (video); La canzone estone all'Eurovision, Espresso macchiato , prende in giro gli italiani?; Tommy Cash, tra ironia e provocazione: «Voglio che nella mia arte ci siano domande»; Tommy Cash: “All’Eurovision non temo nessuno. La mia Espresso macchiato un bell’incidente”. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Tommy Cash e le polemiche su "Espresso Macchiato": "C'è sempre ironia e provocazione nella mia arte" - La canzone è "un bellissimo caso", racconta Tommy Cash che si gode il successo virale di "Espresso Macchiato" prima dell'Eurovision. 🔗msn.com

Espresso Macchiato, chi è Tommy Cash. Tutto sul rapper estone - Espresso Macchiato è una canzone originale nel suono e anche nel testo, anche se ha ricevuto diverse critiche. Cash non è laureato e non è andato oltre la scuola secondaria. Nel corso della sua ... 🔗soundsblog.it

Tommy Cash: “‘Espresso macchiato’ è nata dai viaggi in Italia” - Tommy Cash ha parlato del successo e delle polemiche di “Espresso macchiato” che non sembrano intaccarlo, ma anche della passione per l’Italia da cui è nata la canzone ... 🔗105.net