Esplode un bidone in un' azienda | operaio trasportato in ospedale

Stava lavorando probabilmente per aprire un bidone che è esploso scaraventandolo a terra. Poco prima delle 13 di venerdì un operaio è rimasto ferito in una azienda in via Maestri del Lavoro nella zona artigianale di Ravenna.

Cosa riportano altre fonti

Bullone esplode da un macchinario, muore operaio 45enne - Tragedia a Valbrembo mercoledì pomeriggio, 12 febbraio. Intorno alle 16.30 un uomo di 45 anni è morto in seguito ad un tragico infortunio sul lavoro. Secondo le prime informazioni, fatale sarebbe stata la fuoriuscita improvvisa di un bullone da un macchinario. È successo in via Kennedy, all’interno dell’azienda Vivai Cattaneo, accanto alla Tangenziale Sud. Da quanto si apprende la vittima risiede a Ponteranica. 🔗bergamonews.it

Incendio in azienda, operaio muore sotto macchinario - Un operaio è morto in un infortunio sul lavoro avvenuto questa mattina a Trevenzuolo (Verona ) alla ditta Anodall Extrusion. Secondo quanto si è appreso, nell'azienda è divampato un incendio e l'uomo sarebbe rimasto incastrato sotto un macchinario. Sul posto, oltre ai sanitari del Suem 118, sono intervenuti i Vigili del fuoco e i carabinieri. 🔗quotidiano.net

Operaio muore schiacciato dal cancello dell'azienda - Tragedia sul lavoro a Guidonia Montecelio, in provincia di Roma. Un operaio è morto nella mattina di oggi, lunedì 3 marzo, dopo essere rimasto schiacciato dal cancello d’ingresso posto nel piazzale dell’azienda in cui lavorava, in via Gioacchino Bonnet. Roma, operaio muore schiacciato dal... 🔗europa.today.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Pordenone, esplode stampo di acciaio: muore operaio 22enne - L'incidente in un'azienda a Maniago Un giovane operaio di 22 anni è morto in un incidente che si è verificato durante il suo turno di lavoro nell’azienda Stm di via Monfalcone a… Leggi ... 🔗informazione.it

Pordenone, esplode stampo di acciaio: muore operaio 22enne - Un giovane operaio di 22 anni è morto in un incidente che si è verificato durante il suo turno di lavoro nell’azienda Stm di via Monfalcone a Maniago, in provincia di Pordenone.Il 22enne è ... 🔗msn.com

Esplode lo stampo su cui sta lavorando: operaio 22enne perde la vita nel turno di notte - Nonostante l’immediato intervento e i tentativi di rianimazione del giovane, le lesioni riportate dall’operaio sono risultate fatali. I medici hanno potuto solo constatarne il decesso. Inutile, ... 🔗nordest24.it