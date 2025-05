Escursionisti nei guai tre interventi di soccorso in un giorno

© Trentotoday.it - Escursionisti nei guai, tre interventi di soccorso in un giorno interventi per recuperare Escursionisti illesi ma in difficoltà. Il primo alle 14.40, quando la Centrale Unica di Emergenza è stata allertata per due Escursionisti del 2000 e del 2003 della provincia di Ferrara, e il loro cane, illesi ma. 🔗 Nel corso della giornata di venerdì 2 maggio, tre gliper recuperareillesi ma in difficoltà. Il primo alle 14.40, quando la Centrale Unica di Emergenza è stata allertata per duedel 2000 e del 2003 della provincia di Ferrara, e il loro cane, illesi ma. 🔗 Trentotoday.it

