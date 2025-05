Escursionisti inesperti sbagliano la discesa sul Monte Grappa e restano bloccati su un sentiero | recuperati dal soccorso alpino e dall?elicottero dei vigili del fuoco

Escursionisti inesperti sbagliano la discesa sul Monte Grappa e restano bloccati su un sentiero: recuperati dal soccorso alpino e dall’elicottero dei vigili del fuoco - PIEVE DEL GRAPPA - Nel pomeriggio di ieri la Centrale del 118 ha attivato il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa per recuperare due ragazzi ... 🔗msn.com

