Escursionista precipita a Valbondione | grave

Escursionista è precipitato a Valbondione poco prima di mezzogiorno tra il pizzo Redorta e il lago Coca.Per recuperarlo si è reso necessario l'intervento dell'elicottero, arrivato da Milano: i soccorritori si sono dovuti calare con il verricello, per recuperarlo.Allertati anche i tecnici del Soccorso Alpino, oltre a un'ambulanza e un'automedica. Il ferito è stato portato all'ospedale Papa Giovanni in codice rosso, ovvero di massima gravità.

