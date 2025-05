Esco a fumare una sigaretta ma è una scusa per scappare senza pagare il conto del ristorante | inseguito e fermato

ristorante e allontanarsi con una scusa con l'obiettivo di filarsela senza pagare il conto. A differenza di quanto riuscito dopo un'abbuffata memorabile ai tre protagonisti della. 🔗 Livornotoday.it - "Esco a fumare una sigaretta", ma è una scusa per scappare senza pagare il conto del ristorante: inseguito e fermato Hanno provato a 'fare vento' come Citti, Benigni e Davoli nel film anni Ottanta "Il minestrone", ovvero rimpinzarsi ale allontanarsi con unacon l'obiettivo di filarselail. A differenza di quanto riuscito dopo un'abbuffata memorabile ai tre protagonisti della. 🔗 Livornotoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Con la scusa della sigaretta rapinano un 18enne sul lungolago: arrestati - Una tranquilla passeggiata serale sul lungolago di Como si è trasformata in un incubo per un 18enne di Uggiate con Ronago e i suoi due amici. Intorno all’una e mezza della notte appena trascorsa, in Lungo Lario Trento e Trieste, i tre giovani sono stati improvvisamente aggrediti da due... 🔗quicomo.it

Con la scusa della sigaretta rapinano un 18enne sul lungolago: arrestati - Una tranquilla passeggiata serale sul lungolago di Como si è trasformata in un incubo per un 18enne di Uggiate con Ronago e i suoi due amici. Intorno all’una e mezza della notte appena trascorsa, in Lungo Lario Trento e Trieste, i tre giovani sono stati improvvisamente aggrediti da due... 🔗quicomo.it

Con la scusa della sigaretta rapinano un 18enne sul lungolago: arrestati - Una tranquilla passeggiata serale sul lungolago di Como si è trasformata in un incubo per un 18enne di Uggiate con Ronago e i suoi due amici. Intorno all’una e mezza della notte appena trascorsa, in Lungo Lario Trento e Trieste, i tre giovani sono stati improvvisamente aggrediti da due... 🔗quicomo.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Esco a fumare una sigaretta, ma è una scusa per scappare e non pagare il conto; Latina, nei ristoranti senza pagare il conto: «Usciamo a fumare una sigaretta», poi la fuga. Marito e moglie collezionano denunce; Policlinico, si finge malato e ruba il borsello a un medico: preso dopo inseguimento; Come ti occulto il sushi: i mille modi per non pagare il sovrapprezzo agli All you can eat. 🔗Se ne parla anche su altri siti

“Scusa, hai una sigaretta…..” e scatta la rapina: strappano la collanina e scappano, fermati subito dalla Polizia - E’ successo nella notte. Tre 18enne fermati con la scusa della sigaretta. Descrizione immediata alla Questura, gli autori fermati in via Cadorna. Ora in carcere per concorso in rapina. 🔗ciaocomo.it

Sigaretta elettronica per smettere di fumare: come sceglierla? - Chi decide di smettere di fumare può trovare nella sigaretta elettronica un aiuto efficace per uscire dalla dipendenza da nicotina. Dire addio al fumo è difficile e complicato, ma l’e-cig può ... 🔗data24news.it