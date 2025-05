Lanazione.it - “Esce il libro di Lucrezia Lombardo, a cura del poeta Davide Rondoni”

Arezzo, 2 maggio 2025 – “ildi, adel”< >, scrive così il-una delle voci più importanti e note nel panorama culturale italiano, nonchétore della collana “I passerotti” per Capire edizioni- a proposito della nuova silloge poetica di, “Gli amici eletti”.Racconta l’autrice che ilto proprio da, nasce dall’incontro con il notoe con i suoi versi:è difatti uno dei nostri principali intellettuali, in quanto è tra i fondatori del Centro di poesia contemporanea dell’Università di Bologna, nonché autore di libri di poesia e prosa per Mondadori, Rizzoli ed altri marchi e opinionista per i maggiori quotidiani, tra cui il supplemento domenicale de Il Sole 24 Ore e Avvenire. 🔗 Lanazione.it