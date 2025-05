Escavatore rompe tubatura di metano | grossa fuga di gas in via Cesare Battisti

grossa fuga di gas metano in via Cesare Battisti, la perpendicolare all'ingresso di via Atenea. Sul posto, raccolto l'Sos, si sono precipitati i vigili del fuoco del comando provinciale e i vigili urbani che hanno, in via precauzionale, sbarrato la strada, ma anche la via Atenea. A provocare.

