Escavatore rompe tubatura di metano | grossa fuga di gas fra le vie Cesare Battisti e Pirandello

Escavatore rompe tubatura di metano: grossa fuga di gas in via Cesare Battisti - Grossa fuga di gas metano in via Cesare Battisti, la perpendicolare all'ingresso di via Atenea. Sul posto, raccolto l'Sos, si sono precipitati i vigili del fuoco del comando provinciale e i vigili urbani che hanno, in via precauzionale, sbarrato la strada, ma anche la via Atenea. A provocare... 🔗agrigentonotizie.it

