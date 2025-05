Escalation di rapine effettuate da minori a Bologna situazione critica | arresti e l' allarme del Questore

Bologna, la Polizia ha arrestato 28 minori per rapine e tentate rapine, evidenziando una crescente emergenza sociale. 🔗 Notizie.virgilio.it - Escalation di rapine effettuate da minori a Bologna, situazione critica: arresti e l'allarme del Questore , la Polizia ha arrestato 28pere tentate, evidenziando una crescente emergenza sociale. 🔗 Notizie.virgilio.it

Su questo argomento da altre fonti

Escalation di rapine: quattro minori arresti in una settimana. Il questore: “Situazione critica” - La Polizia di Stato di Bologna ha intensificato le operazioni contro la delinquenza giovanile, portando all’arresto di quattro minori coinvolti in rapine e tentate rapine in meno di una settimana. L’azione rientra in una più ampia strategia di contrasto a una situazione critica che, dall’inizio... 🔗bolognatoday.it

Aversa, violenza e rapine a minori nel weekend: ipotesi ronde dei genitori - Risse, violenza e rapine ai danni di minorenni stanno rendendo i fine settimana ad Aversa sempre più allarmanti sul fronte sicurezza. La situazione preoccupa sempre di più i cittadini, ormai esasperati. Sabato sera tre giovanissimi sono stati accerchiati e rapinati da un gruppo di nordafricani nei pressi della chiesa di Madonna di Casaluce, in via […] L'articolo Aversa, violenza e rapine a minori nel weekend: ipotesi ronde dei genitori sembra essere il primo su Teleclubitalia. 🔗teleclubitalia.it

Criminalità, escalation tra i minori. Oltre 190 denunce e 26 arresti: "Errata convinzione di impunità" - Esserci sempre, è questo il motto seguito da una grande verità, recentemente ricordata dal vescovo don Erio: nessuno si salva da solo. E’ partendo da questi assunti colmi di significato che ieri il questore Donatella Dosi ha ringraziato le numerose autorità civili e militari, oltre a cittadini e studenti intervenuti a Palazzo dei Musei per le celebrazioni del 173esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato. 🔗ilrestodelcarlino.it

Approfondimenti da altre fonti

Escalation di rapine effettuate da minori a Bologna, situazione critica: arresti e l'allarme del Questore; Escalation di raid nell’hinterland nord, presa la gang: c’è anche un minore. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Escalation di rapine effettuate da minori a Bologna, situazione critica: arresti e l'allarme del Questore - A Bologna, la Polizia ha arrestato 28 minori per rapine e tentate rapine, evidenziando una crescente emergenza sociale. 🔗virgilio.it

Rapine a minori in centro Pisa, 5 coetanei arrestati - I carabinieri di Pisa hanno eseguito cinque ordinanze di custodia cautelare, in carcere e agli arresti domiciliari, a carico di altrettanti minori, tutti italiani di seconda generazione, ritenuti ... 🔗controradio.it

Napoli, Minori. Sette rapine in una notte. La Rete per la sicurezza: “Prevenzione unica arma possibile” - Si tratta di un maggiorenne e un minore. In corso, si stanno ricostruendo eventuali responsabilità in altre rapine. I minori – proseguono – sono considerati un bersaglio facile, prede sulle quali è ... 🔗sciscianonotizie.it