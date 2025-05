Errori nelle piste ciclabili Gioveni a muso duro | Qualcuno paghi danni economici e d' immagine

Errori per la pista ciclabile in via del Vespro. La sua realizzazione ha portato alla soppressione di parcheggi, inclusi quelli riservati alle persone con disabilità, creando. 🔗 Messinatoday.it - Errori nelle piste ciclabili, Gioveni a muso duro: "Qualcuno paghi danni economici e d'immagine" Cantiere bloccato, progetto rivisto, tante di scuse da parte del sindaco ma non bastano a placare le polemiche sugliper la pista ciclabile in via del Vespro. La sua realizzazione ha portato alla soppressione di parcheggi, inclusi quelli riservati alle persone con disabilità, creando. 🔗 Messinatoday.it

