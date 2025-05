Errico Recanati lo chef stellato che ha cucinato su via della Torre Clementina

Errico Recanati: lo chef del Ristorante Andreina (1 stella Michelin) ha cucinato accanto ad Andrea Alberghetti, Marco Fedeli e al pizzaiolo e lievitista Luca Pezzetta, montando un grande braciere lungo la passeggiata di via della Torre Clementina. Infatti, per questa seconda serata del format “Ippolito e le stelle”, tutti gli elementi principali del menu sono stati cotti alla brace, che rappresenta un vero e proprio ingrediente per Recanati. Il braciere è stato, quindi, assoluto protagonista davanti al locale, sul porto canale di Fiumicino, preparato con legno di faggio e olmo: lo chef ha lavorato anche con Marco Marcozzi, il suo sous chef e a Fabrizio Tucci, il pastry chef di Andreina.Gli antipasti sono stati accompagnati dal metodo classico dell’azienda agricola Brutell (Adro, BS). 🔗 Fiumicino, 2 maggio 2025- Il 29 aprile, da Ippolito a Fiumicino è arrivato: lodel Ristorante Andreina (1 stella Michelin) haaccanto ad Andrea Alberghetti, Marco Fedeli e al pizzaiolo e lievitista Luca Pezzetta, montando un grande braciere lungo la passeggiata di via. Infatti, per questa seconda serata del format “Ippolito e le stelle”, tutti gli elementi principali del menu sono stati cotti alla brace, che rappresenta un vero e proprio ingrediente per. Il braciere è stato, quindi, assoluto protagonista davanti al locale, sul porto canale di Fiumicino, preparato con legno di faggio e olmo: loha lavorato anche con Marco Marcozzi, il suo souse a Fabrizio Tucci, il pastrydi Andreina.Gli antipasti sono stati accompagnati dal metodo classico dell’azienda agricola Brutell (Adro, BS). 🔗 Cdn.ilfaroonline.it

