Equitazione Edoardo Fortini in testa dopo il dressage dei Campionati Italiani di completo

dressage i Campionati Italiani 2025 di completo dell’Equitazione, scattati a Rocca di Papa: dieci i binomi in gara, tutti racchiusi in classifica in meno di dieci punti di penalità al termine della prima giornata.In testa alla graduatoria c’è Edoardo Fortini su Cooley Showtime, primo con 32.40 penalità, davanti al sergente maggiore capo Emiliano Portale su Scuderia 1918 Future, secondo a quota 35.00, ed all’assistente delle Fiamme Azzurre Evelina Bertoli su Fidjy Des Melezes, binomio finalista ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, terza con 35.90.Quarta posizione provvisoria per il binomio campione in carica, composto dal graduato Matteo Orlandi su RLE Limbo Kaiser, con 36.00, che precede Andrea Cincinnati su Cecelia Lad, quinto con 36.70, e l’assistente delle Fiamme Oro Federico Riso su Diabella 10, sesto con 38. 🔗 Oasport.it - Equitazione, Edoardo Fortini in testa dopo il dressage dei Campionati Italiani di completo Si sono aperti con la prova di2025 didell’, scattati a Rocca di Papa: dieci i binomi in gara, tutti racchiusi in classifica in meno di dieci punti di penalità al termine della prima giornata.Inalla graduatoria c’èsu Cooley Showtime, primo con 32.40 penalità, davanti al sergente maggiore capo Emiliano Portale su Scuderia 1918 Future, secondo a quota 35.00, ed all’assistente delle Fiamme Azzurre Evelina Bertoli su Fidjy Des Melezes, binomio finalista ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, terza con 35.90.Quarta posizione provvisoria per il binomio campione in carica, composto dal graduato Matteo Orlandi su RLE Limbo Kaiser, con 36.00, che precede Andrea Cincinnati su Cecelia Lad, quinto con 36.70, e l’assistente delle Fiamme Oro Federico Riso su Diabella 10, sesto con 38. 🔗 Oasport.it

