Epic Games vs Apple | Rivoluzione per i Giochi Mobile?

Epic Games e Apple sta scuotendo il mondo dei videoGiochi Mobile. Una nuova svolta nella causa antitrust potrebbe cambiare per sempre come Giochi a Fortnite e non solo. Scopri cosa sta succedendo!Una Causa che Cambia le RegoleEpic Games accusa Apple di monopolio con l'App Store.Le commissioni elevate limitano gli sviluppatori e alzano i costi.Una vittoria di Epic potrebbe rendere i Giochi Mobile più accessibili.Perché i Giocatori Devono SaperloQuesta disputa potrebbe abbassare i prezzi delle app e introdurre nuovi store.Immagina più scelte per scaricare Fortnite o altri titoli!Cosa Succede Ora?La causa è in pieno svolgimento, e ogni aggiornamento conta.Segui il caso per capire come cambierà il gaming Mobile.Curioso di sapere come finirà? Visita il nostro sito per tutti i dettagli e condividi la tua opinione sui nostri social: Apple o Epic, da che parte stai?Fonte: CBS News, 2 maggio 2025

