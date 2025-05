Enzo Dall' Ara presenta in Galleria del Monte la trilogia dedicata all' amore

Galleria del Monte ospita la presentazione del libro "Un amore altro" di Enzo Dall'Ara. A partecipare sono anche la professoressa Alessandra Righini, Presidente del Circolo Acli Lamberto Valli Aps e la dottoressa Maria Paola Poponi, Coordinatrice Editoriale. 🔗 Forlitoday.it - Enzo Dall'Ara presenta in Galleria del Monte la trilogia dedicata all'amore Domenica 4 maggio, alle ore 16.30, ladelospita lazione del libro "Unaltro" di'Ara. A partecipare sono anche la professoressa Alessandra Righini, Presidente del Circolo Acli Lamberto Valli Aps e la dottoressa Maria Paola Poponi, Coordinatrice Editoriale. 🔗 Forlitoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sulla strada tra il Dall’Ara e Verona molti protagonisti comuni, capaci di entrare nel cuore dei tifosi e indossare la fascia da capitano. Colucci, Moras e Maietta: quanti incroci - Verona e Bologna sono molto più di due semplici avversarie. La partita che andrà in scena domani alle 12,30 al Bentegodi è fatta di intrecci che dal campo arrivano fino alle poltrone di presidenza, con le due squadre che negli anni sono state teatro di sliding doors per calciatori, allenatori (tra cui proprio Vincenzo Italiano), direttori sportivi e perfino un presidente, Setti, che sotto le Due Torri fu il vice di Guaraldi. 🔗sport.quotidiano.net

Il Bologna riscrive la storia: Milan battuto al “Dall’Ara” dopo 23 anni - Dopo oltre due decenni, il Bologna torna a festeggiare una vittoria casalinga contro il Milan, interrompendo la serie positiva dei rossoneri 🔗pianetamilan.it

Bologna-Milan, le pagelle: Ndoye (7,5) illumina il Dall'Ara. Jimenez (4,5) è un disastro - Seconda sconfitta di fila per il Milan, che dopo aver perso in casa del Torino, crolla anche con il Bologna. Quarto posto a -8, ma ormai praticamente impossibile. Neanche una vittoria in Coppa Italia... 🔗ilmessaggero.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Enzo Dall'Ara presenta in Galleria del Monte la trilogia dedicata all'amore; Forlì, nella Galleria del Monte la presentazione dell’ultimo libro di Enzo Dall’Ara; L’evento, Un Amore Altro con Enzo Dall’Ara e Agostino De Angelis; Calcio, Bologna in Champions League. La facciata di Palazzo Re Enzo si illuminerà di rossoblu. 🔗Ne parlano su altre fonti