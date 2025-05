Enorme macchia solare di 140 000 km sta per rivolgersi verso la Terra | ha due nuclei scuri

macchia solare con un diametro di 140.000 chilometri. È caratterizzata da due enormi nuclei scuri e si trova nella zona equatoriale della stella, pronta a puntare direttamente la Terra. È magneticamente molto attiva e gli scienziati hanno già registrato diversi brillamenti di classe M. 🔗 Sulla fotosfera del Sole, la superficie visibile, è comparsa una gigantescacon un diametro di 140.000 chilometri. È caratterizzata da due enormie si trova nella zona equatoriale della stella, pronta a puntare direttamente la. È magneticamente molto attiva e gli scienziati hanno già registrato diversi brillamenti di classe M. 🔗 Fanpage.it

