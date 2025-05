Ennesimo colpo a un bancomat in piena notte | usata la tecnica della marmotta

colpo riuscito ai danni di un bancomat della provincia di Bologna.Nella notte, verso le 2.30 del mattino, una banda di bancomattari ha preso di mira la filiale Bcc di Pizzano di Monterenzio in via Coltermine.Il colpo, avvenuto verso le 3 del mattino, è riuscito grazie alla tecnica della marmotta. Un panetto di esplosivo che la banda ha infilato nello sportello Atm da cui si prelevano i contanti, facendo esplodere il meccanismo e riuscendo così a rubare i soldi.La cifra trafugata e i danni alla filiale sono ancora in via di quantificazione.Sul posto i carabinieri della Compagnia di San Lazzaro. Si tratta del secondo colpo in pochi giorni. L’ultimo colpo nella notte tra il 25 e il 26 aprile a Granarolo. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Ennesimo colpo a un bancomat in piena notte: usata la tecnica della marmotta Monterenzio (Bologna), 2 maggio 2025 - Enne s imoriuscito ai danni di unprovincia di Bologna.Nella, verso le 2.30 del mattino, una banda ditari ha preso di mira la filiale Bcc di Pizzano di Monterenzio in via Coltermine.Il, avvenuto verso le 3 del mattino, è riuscito grazie alla. Un panetto di esplosivo che la banda ha infilato nello sportello Atm da cui si prelevano i contanti, facendo esplodere il meccanismo e riuscendo così a rubare i soldi.La cifra trafugata e i danni alla filiale sono ancora in via di quantificazione.Sul posto i carabinieriCompagnia di San Lazzaro. Si tratta del secondoin pochi giorni. L’ultimonellatra il 25 e il 26 aprile a Granarolo. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

