Empoli gli studenti del Pontormo lanciano la campagna ' Basta zaini bagnati'

Empoli, 2 maggio 2025 -"Al via da oggi il crowdfunding "Basta zaini bagnati" lanciato dal Liceo Pontormo di Empoli per realizzare un progetto messo a punto da un gruppo di studenti e destinato a tutta la comunità scolastica. Il crowdfunding ha l'obiettivo di raggiungere il traguardo di 5mila euro di raccolta, necessari per realizzare il progetto scolastico. Il crowdfunding, aperto alle donazioni fino al 3 giugno, è un'esperienza di impegno comunitario e di cittadinanza consapevole nata nell'ambito del percorso educativo "Esercizi di democrazia" promosso da Unicoop Firenze anche in altre scuole secondarie di secondo grado toscane con lo stesso obiettivo: rafforzare la pratica del confronto e della proposta tra gli studenti, realizzare un cambiamento nella scuola per migliorare l'ambiente e le relazioni della comunità scolastica.

