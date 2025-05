Emozioni e riconoscimenti per i nuovi quattro Maestri del lavoro della provincia di Chieti

La cerimonia di consegna delle Stelle al Merito del lavoro, svoltasi presso la sala conferenze del Gran Sasso Science Institute all'Aquila in occasione della Festa dei Lavoratori, ha suscitato profonda emozione nei 22 insigniti provenienti dalla regione Abruzzo, di cui 4 della provincia di Chieti.

