Emma Stone | anticipata l' uscita di Bugonia il nuovo film con Yorgos Lanthimos

film sarà la quarta collaborazione consecutiva tra il regista greco e l'attrice due volte Premio Oscar e si posiziona come uno dei più attesi Bugonia, l'ultima collaborazione tra il regista Yorgos Lanthimos e la star Emma Stone, uscirà nelle sale americane prima rispetto a quanto era stato comunicato in precedenza. Il film sarà proiettato in alcune sale selezionate il 24 ottobre 2025 prima di essere distribuito a livello nazionale il 31 ottobre successivo. Si tratta di un'uscita leggermente anticipata rispetto quella inizialmente prevista per il 7 novembre. Focus Features distribuirà Bugonia negli Stati Uniti e in Canada, mentre Universal Pictures, la società madre dello studio indipendente, si occuperà della distribuzione internazionale (Italia compresa). Incursione nella fantascienza sudcoreana per Lanthimos e Stone Bugonia, remake della . 🔗 Movieplayer.it - Emma Stone: anticipata l'uscita di Bugonia, il nuovo film con Yorgos Lanthimos Ilsarà la quarta collaborazione consecutiva tra il regista greco e l'attrice due volte Premio Oscar e si posiziona come uno dei più attesi, l'ultima collaborazione tra il registae la star, uscirà nelle sale americane prima rispetto a quanto era stato comunicato in precedenza. Ilsarà proiettato in alcune sale selezionate il 24 ottobre 2025 prima di essere distribuito a livello nazionale il 31 ottobre successivo. Si tratta di un'leggermenterispetto quella inizialmente prevista per il 7 novembre. Focus Features distribuirànegli Stati Uniti e in Canada, mentre Universal Pictures, la società madre dello studio indipendente, si occuperà della distribuzione internazionale (Italia compresa). Incursione nella fantascienza sudcoreana per, remake della . 🔗 Movieplayer.it

