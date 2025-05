Emis Killa e Lazza di nuovo insieme per singolo ‘In auto alle 6 | 00’

auto alle 6:00’, il nuovo singolo di Emis Killa e Lazza, disponibile da ora su tutte le piattaforme digitali e in radio. Amici di lunga data con alle spalle molte collaborazioni di successo, Emis Killa e Lazza si incontrano nuovamente sulla traccia ‘In auto alle 6:00’, prodotta da Takagi & Ketra, un brano struggente in cui i due rapper si alternano su una base strumentale dai bassi profondi e un beat trascinante. Il brano è una dichiarazione a una persona una volta amata, ma con la quale il rapporto è diventato ormai tossico ed è giunto al capolinea, poiché l’amore è passato e rimangono solo il risentimento e il dolore che ci si infligge a vicenda.“Il brano con Lazza è nato dalla voglia di fare una canzone insieme che uscisse dalla nostra zona di comfort, abbiamo sempre fatto del gran rap e ogni volta dicevamo ‘la prossima volta facciamo una hit’. 🔗 Lapresse.it - Emis Killa e Lazza di nuovo insieme per singolo ‘In auto alle 6:00’ Venerdì 2 maggio 2025. Esce oggi ‘In6:00’, ildi, disponibile da ora su tutte le piattaforme digitali e in radio. Amici di lunga data conspmolte collaborazioni di successo,si incontrano nuovamente sulla traccia ‘In6:00’, prodotta da Takagi & Ketra, un brano struggente in cui i due rapper si alternano su una base strumentale dai bassi profondi e un beat trascinante. Il brano è una dichiarazione a una persona una volta amata, ma con la quale il rapporto è diventato ormai tossico ed è giunto al capolinea, poiché l’amore è passato e rimangono solo il risentimento e il dolore che ci si infligge a vicenda.“Il brano conè nato dalla voglia di fare una canzoneche uscisse dalla nostra zona di comfort, abbiamo sempre fatto del gran rap e ogni volta dicevamo ‘la prossima volta facciamo una hit’. 🔗 Lapresse.it

