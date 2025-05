Emiliano Pattarello vince il 68 Cavallino d’Oro | è lui il miglior giocatore dell’Arezzo 2024 2025

Emiliano Pattarello si aggiudica il prestigioso Cavallino d’Oro 20242025, premio assegnato dal Quartiere di Porta Santo Spirito al miglior giocatore dell’Arezzo. Con una media voto di 8,17 e 18 gol segnati, l’attaccante amaranto ha guidato la squadra al quinto posto in campionato. Sul podio anche il portiere Luca Trombini (7,33) e Filippo Guccione (7,00). La premiazione si svolgerà al Museo del quartiere. Durante la serata Pattarello riceverà anche il premio “La perla amaranto” per una sua prodezza in campo.L'articolo Emiliano Pattarello vince il 68° Cavallino d’Oro: è lui il miglior giocatore dell’Arezzo 20242025 proviene da Arezzo News - L'Ortica. 🔗 Lortica.it - Emiliano Pattarello vince il 68° Cavallino d’Oro: è lui il miglior giocatore dell’Arezzo 2024/2025 si aggiudica il prestigioso, premio assegnato dal Quartiere di Porta Santo Spirito al. Con una media voto di 8,17 e 18 gol segnati, l’attaccante amaranto ha guidato la squadra al quinto posto in campionato. Sul podio anche il portiere Luca Trombini (7,33) e Filippo Guccione (7,00). La premiazione si svolgerà al Museo del quartiere. Durante la seratariceverà anche il premio “La perla amaranto” per una sua prodezza in campo.L'articoloil 68°: è lui ilproviene da Arezzo News - L'Ortica. 🔗 Lortica.it

Emiliano Pattarello è il vincitore della 68^ edizione del Cavallino d’Oro - ARezzo, 2 maggio 2025 – Emiliano Pattarello è il vincitore della 68^ edizione del Cavallino d’Oro L’attaccante amaranto si aggiudica il premio con la media di 8,17. Dietro di lui sul podio il portiere vincitore dell’ultima edizione Luca Trombini e Filippo Guccione Il prestigioso premio che il Quartiere di Porta Santo Spirito assegna ogni anno al giocatore dell’Arezzo con la media voto più alta se lo è aggiudicato, per la stagione 2024/2025, Emiliano Pattarello. 🔗lanazione.it

