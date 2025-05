Emiliano Pattarello è il vincitore della 68^ edizione del Cavallino d’Oro

Emiliano Pattarello è il vincitore della 68^ edizione del Cavallino d’OroL’attaccante amaranto si aggiudica il premio con la media di 8,17. Dietro di lui sul podio il portiere vincitore dell’ultima edizione Luca Trombini e Filippo GuccioneIl prestigioso premio che il Quartiere di Porta Santo Spirito assegna ogni anno al giocatore dell’Arezzo con la media voto più alta se lo è aggiudicato, per la stagione 20242025, Emiliano Pattarello.Il numero 10 amaranto con i suoi 18 gol è stato il vero trascinatore nel corso di tutto il campionato dell’Arezzo che ha chiuso la stagione al quinto posto.Pattarello scrive il suo nome nell’albo d’Oro del premio calcistico più antico d’Italia giunto al suo sessantottesimo anno. La punta dell’Arezzo entra di diritto nella storia del calcio aretino a fianco di giocatori già vincitori del Cavallino d’Oro come Bozzao, Tassinari, Neri, Pellicanò, Orsi, Tovalieri, Floro Flores, Moscardelli, Trombini. 🔗 Lanazione.it - Emiliano Pattarello è il vincitore della 68^ edizione del Cavallino d’Oro ARezzo, 2 maggio 2025 –è il68^delL’attaccante amaranto si aggiudica il premio con la media di 8,17. Dietro di lui sul podio il portieredell’ultimaLuca Trombini e Filippo GuccioneIl prestigioso premio che il Quartiere di Porta Santo Spirito assegna ogni anno al giocatore dell’Arezzo con la media voto più alta se lo è aggiudicato, per la stagione 20242025,.Il numero 10 amaranto con i suoi 18 gol è stato il vero trascinatore nel corso di tutto il campionato dell’Arezzo che ha chiuso la stagione al quinto posto.scrive il suo nome nell’albodel premio calcistico più antico d’Italia giunto al suo sessantottesimo anno. La punta dell’Arezzo entra di diritto nella storia del calcio aretino a fianco di giocatori già vincitori delcome Bozzao, Tassinari, Neri, Pellicanò, Orsi, Tovalieri, Floro Flores, Moscardelli, Trombini. 🔗 Lanazione.it

