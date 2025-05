Emiliano Pattarello è il vincitore della 68^ edizione del Cavallino d’Oro

Emiliano Pattarello è il vincitore della 68^ edizione del Cavallino d’Oro - ARezzo, 2 maggio 2025 – Emiliano Pattarello è il vincitore della 68^ edizione del Cavallino d’Oro L’attaccante amaranto si aggiudica il premio con la media di 8,17. Dietro di lui sul podio il portiere vincitore dell’ultima edizione Luca Trombini e Filippo Guccione Il prestigioso premio che il Quartiere di Porta Santo Spirito assegna ogni anno al giocatore dell’Arezzo con la media voto più alta se lo è aggiudicato, per la stagione 2024/2025, Emiliano Pattarello. 🔗lanazione.it

Emiliano Pattarello vince il 68° Cavallino d’Oro: è lui il miglior giocatore dell’Arezzo 2024/2025 - Emiliano Pattarello si aggiudica il prestigioso Cavallino d’Oro 2024/2025, premio assegnato dal Quartiere di Porta Santo Spirito al miglior giocatore dell’Arezzo. Con una media voto di 8,17 e 18 gol segnati, l’attaccante amaranto ha guidato la squadra al quinto posto in campionato. Sul podio anche il portiere Luca Trombini (7,33) e Filippo Guccione (7,00). La premiazione si svolgerà al Museo del quartiere. 🔗lortica.it

Arezzo: chi sostituirà Emiliano Pattarello contro Chiavari? - Chi prende il posto di Emiliano Pattarello? E’ questa la scelta più importante che Cristian Bucchi dovrà prendere dopo la rifinitura di questa mattina e la partenza per Chiavari. Una decisione non banale perchè il numero 10, assente per squalifica, è il capocannoniere della squadra e il giocatore che più di tutti ha inciso in termini realizzativi in questa stagione. Lui e Tavernelli sono i due elementi, insieme a Guccione, non replicabili nella rosa attuale: per caratteristiche, qualità e capacità di alzare il tasso tecnico. 🔗lanazione.it

Emiliano Pattarello: stagione da record con l'Arezzo, 16 gol stagionali - Sedici gol stagionali, di cui 15 in campionato. Emiliano Pattarello sta vivendo la migliore stagione della sua carriera. Anche contro il Perugia il numero 10 ha messo il suo timbro sulla sfida ... 🔗msn.com